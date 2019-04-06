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ABD Başkanı Trump Meksika sınırında

ABD Başkanı Donald Trump, duvar yapmak istediği Meksika sınırına gitti.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 14:33..
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede göç sisteminin kapasitesini aştığını ve yasa dışı geçişlerin durdurulması gerektiğini söyledi. Meksika sınırında Kaliforniya'nın Calexico kasabasında göç ve sınır güvenliği konusunda verilen brifinge katılan Trump, yeniden tefriş edilen çit duvarı inceledi.

"ÜLKEMİZ DOLU"

Trump, ABD'nin güney sınırında yasa dışı geçişlerin arttığına işaret ederek, "Bu çok büyük bir artış, göç sistemimiz bunun altında eziliyor. Olmasına izin veremeyiz. Sizi daha fazla (ülkeye) alamayız. Ülkemiz dolu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı nisan başından itibaren kapatabileceğini söylemişti. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Trump'ın açıklaması üzerine Meksika'nın tehditlere göre hareket etmediğini, ülkesinin ABD'nin sahip olabileceği en iyi komşu olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump Meksika sınırında

ULUSAL ACİL DURUMUN İPTALİNİ ÖNGÖREN TASARI ONAYLANMIŞTI

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da ülkesinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti. ABD Senatosu da mart ayında, Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarıyı onaylamıştı.

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