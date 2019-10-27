ABD başkanlarından benzer pozlar

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump'ın açıklaması ve ardından gelen fotoğraf, eski ABD Başkanı Obama döneminde El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'n öldürüldüğü haberlerini akıllara getirdi.

2011'DE TARİHE GEÇEN FOTOĞRAF

ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu terör örgütü El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'n 2 Mayıs 2011'de öldürüldüğünü duyurmuştu. Ladin operasyonun ardından basına yansıyan Beyaz Saray'da operasyonun anbean izlendiği anın fotoğrafı paylaşılmıştı. Fotoğraf, operasyonla birlikte tarihe geçmişti.

TRUMP'IN OPERASYONU İZLEDİĞİ FOTOĞRAF

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu izlerken çekilen fotoğrafı, bugünün en çok konuşulan fotoğrafı oldu. Görüntüde, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper ve askeri yetkililerle birlikte DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye yapılan operasyonu izliyor.