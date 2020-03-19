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ABD bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı

ABD, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldığını açıkladı.

AA | 19.03.2020 - 06:25..
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ABD yönetimi,  koronavirüs  salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu düzenlemeden etkilenen ülke isimlerinin ilgili ülkelerdeki büyükelçilik ve konsoloslukların web sitelerinden öğrenileceği kaydedildi.

ABD bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı

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