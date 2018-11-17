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ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

ABD önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı için oylamada bu yıl ilk kez 'hayır' oyu verdi.

AA | 17.11.2018 - 04:29..
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ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan ''İşgal Altındaki Golan'' karar tasarısı BM Genel Kurulunun 3. komitesinde oylandı.

ABD İLK KEZ "HAYIR" OYU KULLANDI

Karar, 150 ülkenin desteği ile kabul edildi. 2 ülke karara karşı çıkarken, 14 ülke çekimser kaldı.

ABD ise önceki senelerde yapılan oylamalarda çekimser kalırken, bu kez karşı çıktı ve İsrail ile birlikte ''hayır'' oyu kullandı.

ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

ÇEKİMSER KALAN ÜLKELER

Avustralya, Kamerun, Kanada, Fildişi Sahili, Guatemala, Honduras, Marşal Adaları, Meksika, Mikronezya, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Ruanda ve Togo çekimser kalan ülkeler arasında yer aldı.

ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

İSRAİL'İN GOLAN'DAKİ EYLEMLERİ HUKUK DIŞI

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.

ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

Golan Tepeleri yakınlarında nöbet tutan BM Askerleri

"GOLAN TEPELERİ'NDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Oylamanın ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ''İsrail, Golan'dan çekilmeyecek ve uluslararası toplum bunu kabul etmeli.'' dedi.

ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley ve İsrailli mevkidaşı Danny Danon

SURİYE TEMSİLCİSİ: "SAVAŞARAK GERİ ALACAĞIZ"

İsrail'in temsilcisine cevap veren Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise ''Suriye, Golan'ı ya barışçıl bir şekilde ya da savaşla geri alacak.'' ifadesini kullandı.

ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına ilk kez karşı çıktı

NİKKİ HALEY: "BM KARARI ANLAMSIZ VE ÖN YARGILI"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin çekimser tutumunu değiştirmesine gerekçe olarak ''İsrail'e karşı ön yargı ve Golan Tepeleri sınırındaki askeri hareketliliği'' göstermişti.

BM kararının ''artık anlamsız ve İsrail'e karşı ön yargılı'' olduğunu ve tarafları barış anlaşmasına yaklaştırmayacağını savunan Haley, ''ABD, BM'nin her yıl oylanan işe yaramaz Golan Tepeleri kararında artık çekimser kalmayacak ve hayır oyu kullanacak.'' ifadesine yer vermişti.

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