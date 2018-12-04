ABD borsaları Bush için kapanıyor

Venezuelalılar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu

İsveç'in saygın gazetelerinden Aftonbladet'te, Hint Okyanusu'nun dış dünyaya kapalı bir adasında ABD'li John Allen Chau'yu öldüren yerlilerin haklı olduğunu belirten bir yazı yayınlandı.

Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve aktivist Schwarzenegger, ABD Başkanı Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini uzak tutmasını ağır bir diller eleştirdi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, üreticilerin sadece bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeler tüketiciyle buluşuyor.

Bahreyn'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kullandığı yerli ve zırhlı limuziniyle ilgilendiği belirtildi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.