ABD Büyükelçiliği 2. defa özür diledi

Dün ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetin beğenilmesiyle başlayan süreç devam ediyor.

BİR KEZ DAHA ÖZÜR PAYLAŞIMI

Dün gece beğeniyi geri alan ve özür dileyen ABD, gelen tepkiler ve maslahatgüzarın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından bir özür mesajı daha yayınladı.

ABD Büyükelçilği'nin mesajında; "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.