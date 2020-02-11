ABD Büyükelçiliği: Derhal ateşkes ilan edilmeli

Rusya destekli Esad rejimi tarafından İdlib'deki Türk gözlem noktalarına yapılan saldırılarda 5 askerimizin şehit düşmesinin ardından bölgede tansiyon arttı.

Saldırılara misliyle karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 115 noktada 101 rejim askerini etkisiz hale getirdi.

Tansiyonu yüksek bölgede ayrıca İdlib'de bombardımanı sürdüren Rusya ve Esad rejimine, ABD'den ateşkes çağrısı geldi.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve yardım kuruluşlarının çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ateşkes çağrısı yapan elçilik, bölgedeki durumu üst düzey Türk yetkililerle değerlendirmek üzere, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.