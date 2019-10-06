ABD Büyükelçiliği FETÖ firarsinin tweetini beğendi

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ardından hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu olan MHP Genel Başkanı'nın durumu kulislerde yerini koruyor.

Bahçeli'nin bu durumuyla ilgili FETÖ firarisi Ergun Babahan da bir tweet attı. Babahan paylaşımında; "Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı." dedi.

ABD BUNU BEĞENDİ

Bu paylaşım Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği hesabından beğenildi.

TEPKİ ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Gelen tepkiler üzerine Büyükelçilik; "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." açıklaması yaptı ve beğeniyi geri aldı.