ABD Büyükelçiliği'nden videolu İdlib paylaşımı

Erdoğan'ın, geri çekilmemeleri durumunda her yerde rejim hedeflerinin vurulacağını açıklamasından sonra sınıra, çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

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Aşk büyüsü işe yaramayınca dolandırıldığını anladı

Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı.