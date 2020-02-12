ABD Büyükelçiliği'nden videolu İdlib paylaşımı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin bir video paylaştı.
ABD Ankara Büyükelçiliği, “Gözler İdlib'in Üzerinde” başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
"MÜTTEFİKİMİZİN YANINDAYIZ"
Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi.
Ayrıca videoda “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” deenildi.
ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı VİDEO