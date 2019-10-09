ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin askerlerinin çekilmesinin ve sınıra çok sayıda sevkiyatın ardından Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen harekat başladı.

TWEETLE DÜNYA DUYDU

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'dan dumanlar ve patlama seslerinin yükseldiğine ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatın başladığını hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça tweet'lerle duyurdu.

KARA HAREKATI MUAMMA

​Suriye devlet televizyonu, ülkenin kuzeyine hava saldırıları düzenlendiğini aktardı. Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkili de harekatın hava bombardımanlarıyla başladığını söyledi. Kara harekatının başlayıp başlamadığına dair ise herhangi bir bilgi gelmedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

​Bu arada ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.