ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, oy birliğiyle " Sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısını kabul etmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

KARARLA İLGİLİ TEPKİ GÖSTERİLDİ

ABD Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu'nun ‘Ermeni Soykırımını tanıyan’ tasarıyı kabul etmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakan Yardımcısı Sedat Önal'in söz konusu kararla ilgili tepkiyi büyükelçiye ilettiği bildirildi.

SON SÖZ TRUMP'IN

Senatoda iki partiden de destek görerek geçen tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.