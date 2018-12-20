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ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

ABD yönetiminin Suriye’deki askeri güçlerini çekeceği yönündeki açıklaması terör örgütü YPG/PKK’da şaşkınlığa neden oldu.

AA | 20.12.2018 - 05:37..
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ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye başlayacağını açıklaması sahadaki ortağı YPG/PKK’da şaşırttı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanması Suriye gündemini hareketlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN SESSİZ KALDILAR

Trump ve ABD’li askeri yetkililerin paylaşımlarının ardından YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı.

"ABD ÖRGÜTÜ YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

Bazı hesaplarda ise ABD’nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı.
Kuzeydoğu Suriye’deki yerel medya mensupları mesajları yanıtsız bırakan örgüt elebaşlarına ulaşamadı.

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