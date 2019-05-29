ABD-Çin ticaret savaşları Apple hisselerini düşürüyor

Çin, dünyadaki bütün üreticiler için gittikçe büyüyen bir pazar haline geldi ve bu nedenle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları birçok şirketi şimdiden korkutmaya başladı. Bu şirketlerin en önemlilerinden biri de Apple.

Apple, şu an yüzde 12 olan Çin’deki pazar payının yarı yarıya azalaması riskiyle karşı karşıya. Apple’ın derecelendirmesi halen “satın al” olarak değerlendirilirken, hedef hisse fiyatı 15 dolarlık düşüşle 205 dolara geriledi.

ÇİN PAZARI APPLE İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Citi Group, Çin’in telekomünikasyon sektöründe, gelirinin neredeyse yüzde 20’sini Çin pazarından kazanan Apple yerine yerli markalara yöneleceğini öngörüyor.

Citi Group analisti Jim Suva ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin Apple’a yönelik bir boykota dönüşebileceği uyarısını yaparken, firmanın 2020 satışları için öngörüsü 33.6 milyondan 16.8 milyona çekildi.

Öyle görünüyor ki ABD ile Çin arasındaki gerginlik sadece Çinli firmaları değil büyük ABD şirketlerini de oldukça zora sokacak.

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