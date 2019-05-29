ABD, Çin'den para politikasını değiştirmesini istedi

Çin para biriminin son bir yıl içinde ABD karşısında yüzde 8.0 zayıfladığını vurgulayan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, iki ülke arasındaki ticarette Çin lehine devasa bir dış ticaret fazlası olduğuna dikkat çekti.

Mnuchin, "Hazine, Çin ile para birimleri temelinde geliştirilmiş iki taraflı taahhütler konusunu gündemde tutmayı sürdürecektir" dedi.

TİCARİ ORTAKLARININ KUR POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRDİ

ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu yarı yıl raporunda, ABD'nin 21 ticari ortağının kur politikalarını gözden geçirdi ve 9 ülkenin bu politikaları nedeniyle yakından izlenmelerinin gerektiği sonucuna vardı.

Rapora göre, Çin, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Vietnam'ın kur uygulamalarının izlenmesi gerekiyor.