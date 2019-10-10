ABD, Çin'in yapay zeka şirketlerini kara listeye aldı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı gittikçe kızışıyor. Son olarak gerilim, yapay zeka alanına da sıçradı. Çinli akıllı telefon devi Huawei’ye yaptırımın ardından Asya ülkesinden yeni şirketleri de kara listeye alan ABD, Çin ile olan gerilimi iyice artırdı.

ABD, bu hamlesi ile Çin'in Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarını cezalandırırken, bu hafta Washington'da yapılacak olan üst düzey ticaret görüşmeleri öncesi tansiyonu yükseltti.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ KARA LİSTEDE

ABD'nin kara liste yaptırımının hedefinde 20 Çinli kamu güvenliği bürosu ve aralarında Hikvision, SenseTime Group ve Megvii Technology'nin de olduğu 8 video güvenlik ve yapay zeka şirketi bulunuyor.

Kara listeye alınan şirketler ABD Hükümeti'nin onayı olmadan Amerikan şirketlerinden parça satın alamayacak. Bu yaptırım, ABD'nin Çinli Huawei firmasına uyguladığı yaptırım ile benzerlik taşıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin'in Uygur Türklerine, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı uyguladığı baskı, keyfi tutuklama ve yüksek teknolojili izleme pratiklerine bağlı insan hakları ihlallerine karışmış tüm teşekküller kara listeye dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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