ABD, Çinli şirketlere karşı kendi 5G ürünlerini test ediyor

Kullanıcılara sıfır gecikmeli ve yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi için birçok ülke çalışma yapıyor. Ancak başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, 5G teknolojisi kurulumu için Çinli şirketlerle çalışmak istemiyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'un, ABD ve müttefik ülkelerdeki teknoloji şirketleriyle, Çin’li 5G tedarikçilerine alternatif ürünler geliştirmek için çalıştığını ve bunların ABD askeri üslerinde test edildiğini açıkladı.

"ÇİNLİLERLE ANLAŞMAKTAN DAHA KAZANÇLI"

Esper, ABD’nin ve müttefiklerinin kendi güvenli 5G ağlarını geliştirmesinin, Çinli sağlayıcılarla ortaklık kurmaktan daha kazançlı olacağını vurgularken, Avrupalı müttefiklerine Huawei şirketini 5G ağlarının dışında tutması yönünde çağrıda bulunarak, “Tehdidi anlamazsak ve buna karşı bir şey yapmazsak, onlar (Huawei) tarihin en başarılı askeri ittifakı olan NATO’yu tehlikeye sokabilir.” dedi.