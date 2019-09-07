taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker gönderme kararından, memnuniyet duyduklarını açıkladı.

AA | 07.09.2019 - 04:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

Pentagon Sözcüsü Jonathan R. Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu'na destek vermek üzere Suriye’ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ GERİ GELMESİN" DİYE

Danimarka’nın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirten Hoffman, "Bu sevkiyat Danimarka’nın SDG dahil ortaklarımızla çalışma ve DEAŞ’ın geri gelmemesi konusundaki kararlığının bir göstergesidir. Danimarkalı ortaklarımız Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenlik için az sayıdaki ABD askeri gücü ile çalışacak.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

TRUMP'IN ÇAĞRISINA ÇOĞU AB ÜLKESİ "HAYIR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Suriye’deki ABD askerlerinin çoğunu çekip, ülkenin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kuracağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın duyurduğu güvenli bölge planına destek vermeleri için Avrupa ülkelerinin kapılarını çalmıştı.

Ancak çoğu Avrupa ülkesi, ABD stratejisindeki belirsizliklerden dolayı bu teklife sıcak bakmamıştı.

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

BİR TABUR ASKER, SAVAŞ GEMİLERİ VE 4 UÇAK

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bugün, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı. Frederiksen, Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceklerini duyurmuştu.

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek

Çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek

43
Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

4
Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

9
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan büyük başarı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan büyük başarı

6
Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

2
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

7
Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir