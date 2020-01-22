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ABD de Doğu Akdeniz için Türkiye karşıtı açıklama yaptı

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşılık bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri 'endişeliyiz' dedi.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 17:57..
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ABD de Doğu Akdeniz için Türkiye karşıtı açıklama yaptı

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında sondaj gemileriyle gaz ve petrol arama çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin bu kararlı tavrı başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri ile İsrail ve Mısır'ı da rahatsız ederken; ABD de Türkiye karşıtı açıklama yapmadan durmadı.

"ENDİŞELİYİZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı "endişeli" olduğunu ifade etti.

Açıklamada; Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı da yapıldı.

ABD de Doğu Akdeniz için Türkiye karşıtı açıklama yaptı

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