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ABD'de koronavirüs testinin yasa tasarısı imzalandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ABD'li vatandaşlar ücretsiz olarak test yaptırabilecek.

İHA | 19.03.2020 - 11:09..
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Koronavirüsün giderek yayılması sonucu ABD de önlem almaya devam ediyor.

Salgını engellemek için çalışmalar yapılıyor.

YASA TASARISI ONAYLANDI

ABD'de Başkan Donald Trump, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni yasa tasarısını onayladı.

Tasarıya göre 50 eyaletin tamamına yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ABD halkına, ücretsiz test yapılacak ve çalışanların da ücretli izne çıkmasına da imkan tanınacak.

ABD'de koronavirüs testinin yasa tasarısı imzalandı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kendisini görünmez bir düşmanla savaşan bir başkan olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, Senato'nun erken saatlerde salgın ile ilgili gönderdiği yardım paketini imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen yasa tasarısı, daha önce 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda 90 senatörün desteği ile onaylanmış, yasalaşması için Donald Trump'ın onayına sunulmuştu.

ABD'de koronavirüs testinin yasa tasarısı imzalandı

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