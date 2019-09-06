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ABD, DEAŞ bahanesiyle teröristleri eğitmeye devam edecek

Güvenli bölge konusunda Türkiye ile görüşmeleri tıkayan ABD, YPG'li teröristleri korumak adına bir diğer terör örgütü DEAŞ'ı öne sürüyor.

AA | 06.09.2019 - 20:31..
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ABD, DEAŞ bahanesiyle teröristleri eğitmeye devam edecek

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, başta Suriye olmak üzere ABD dış politikası konusunda Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

DEAŞ BAHANESİ

Terör örgütü DEAŞ'ın geriletildiğini belirten Dunford, örgütün halen Irak ve Suriye'de önemli varlığı bulunduğunu kaydetti.

Dunford, DEAŞ'ın halen gerilla taktiği ile saldırılar gerçekleştirebildiğini anımsatarak, Suriye'deki mülteci sorununa ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ tutuklularının da kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

ABD, DEAŞ bahanesiyle teröristleri eğitmeye devam edecek

60 BİN YPG'LİNİN EĞİTİMİ

Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma işaret eden Dunford, şöyle konuştu: "(YPG/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nin, geride kalan DEAŞ kalıntıları ile mücadele etmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde DEAŞ'tan temizlenen alanlarda güvenlik sağlamak da aynı şekilde önemlidir. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var ve bu alanı (Suriye'nin kuzeydoğusunu) tutmak için 50 ila 60 bin yerel gücün eğitilmesi gerektiğini tahmin ediyoruz ve muhtemelen henüz bunun yüzde 50'sini gerçekleştirebildik."

ABD, DEAŞ bahanesiyle teröristleri eğitmeye devam edecek

"ORGENERAL YAŞAR GÜLER İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'ya müdahale etme ihtimaline yönelik soru üzerine Dunford, şunları ifade etti: "Türkiye'nin Suriye sınırı konusunda meşru kaygıları var. Genelkurmay Başkanı olduğum süre içerisinde en az 12 kez Türkiye'ye gittim. DEAŞ ile mücadele kampanyamızı icra etmek ve Türkiye'nin kaygılarıyla ilgilenmek üzere mutabakata vardığımız çerçeve haftalarımızı aldı. Türk Genelkurmayı ile operasyonları koordine etmek için 10 gün önce bir merkez kurduk. Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Yaşar Güler) ile konuşacağım. Onunla her gün iletişim halindeyiz. Türkiye'nin kaygılarını halledebileceğimizi düşünüyorum."

"ORTAK MENFAATLERİMİZE UYMAZ"

Dunford, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahalesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye gireceğine dair siyasi retoriği duymuşsunuzdur. Bu ihtimal var mı? Bu ihtimal var. Bunun ortak menfaatlerimiz konusunda faydalı olacağına inanmıyorum ve tam da bunun için Türkiye'nin endişelerine hitap edecek ve Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ ile mücadele kampanyasını devam etirecek kabul edilebilir yollar aramaya bu kadar odaklandık."

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