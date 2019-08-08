ABD: DEAŞ Suriye ve Irak'ta yeniden canlanıyor

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları belirtildi.

PENTAGON: DEAŞ YENİDEN GÜÇLENİYOR

Raporda, DEAŞ'ın Suriye'deki 'başkenti' Rakka'yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak'ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı.

DEAŞ'ın Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi.

ABD'nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

Rapor, 1 Nisan ve 30 Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsıyor.

TRUMP, "DEAŞ'I YENDİK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti.

Trump geçen ay bir kabine toplantısında, "Halifeliğe karşı harika bir iş çıkardık. Halifeliğin topraklarının yüzde 100'ünü geri aldık ve hızla Suriye'den çıkıyoruz" demişti.

DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı.

Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.