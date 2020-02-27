taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1608
Euro
6.7217
Altın
1649.64
Borsa
115171.27
Gram Altın
326.732
Bitcoin
53865.93

ABD denizaltısının dış kaplaması ilk görevinde döküldü

ABD Donanması'nın en yeni çok amaçlı saldırı denizaltısının dış kaplamasının ilk uzun mesafeli seferinin ardından kısmen döküldüğü gözlemlendi.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 07:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD denizaltısının dış kaplaması ilk görevinde döküldü

2018’de ABD Donanması'nın filosuna katılan Virginia sınıfından en yeni çok amaçlı saldırı denizaltısı USS Colorado ilk uzun seferine çıkmıştı.

KAPLAMASI DÖKÜLDÜ

Forbes’un haberine göre, USS Colorado, geçtiğimiz günlerde 62 bin 760 kilometrelik mesafe kat ettiği seferden döndü. Tam güzergahı gizli tutulan yeni denizaltının sadece Kuzey Kutup Dairesi’ni geçerek Norveç ve İskoçya’daki limanlara girdiği biliniyor.

Döndükten denizaltının koruyucu hidroakustik stealth-kaplamasının kısmen döküldüğü görülüyor.

ABD denizaltısının dış kaplaması ilk görevinde döküldü

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Forbes, ABD Donanması’nın daha önce de bu tür sorunlarla karşılaştığını yazdı. 2019 sonbaharında, Amerikalı tersanelerden biri, denizaltıların stealth-kaplama üzerinde kalite testlerini tahrif etmekle suçlamıştı.

Haberde, “USS Colorado başka bir tersanede üretilmiş olması dikkat çekiyor <…> Bu, kaplama sorununun tek şikayetle sınırlı olmadığını gösteriyor” ifadesi yer aldı.

ABD denizaltısının dış kaplaması ilk görevinde döküldü

İlginizi Çekebilir
ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü
ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor
Koronavirüs salgını, Tahran ile Washington'ı karşı karşıya getirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'yi korku virüsü yaymakla suçladı.
ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğuna kelepçeli gözaltı
Öğretmenine tekme atan öğrenci Kaia R., bir polis memuru tarafından kelepçelenerek polis aracına bindirildi. O anların görüntüleri ise aile tarafından paylaşıldı.
BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib kentine insani yardım gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
574
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
43
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
6
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
15
Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar
Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar
8
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir