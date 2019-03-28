ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Uygurlar ile bir araya geldi

Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki toplama kamplarında kalan Uygur Türkleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Twitter üzerinden açıklama yapan Pompeo, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikasını eleştirdi.

TWİTTER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yazılı açıklamasında, Pompeo’nun dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kampından kurtulan Mihrigül Tursun; akrabaları Çin’in toplama kamplarında bulunan Uygur Müslümanları Gülçehre Hoca, Firkat Cevdet ve Arafat Erkin ile görüştüğünü kaydetti.





Çin'in eğitim kampı olarak tanımladığı merkezlerden kaçmayı başaran Uygurları kabul eden Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin açıklama yaptı."Çin, bir milyondan fazla Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlık üyelerini Nisan 2017'den beri toplama kamplarında tutuyor. Çin baskılarına son vermeli ve zorla tutulan bu kişileri serbest bırakmalıdır." dedi.