ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore'nin nükleerden tamamen arındırılmasına yönelik kapsamlı iş birliği konusunda mutabık kaldı.

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Nauert, iki bakanın, Kuzey Kore'nin nükleerden tamamen arındırılmasına yönelik kapsamlı iş birliği konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Sözcü Nauert, Pompeo ve Myoung-gyon'un ayrıca Güney ve Kuzey Kore iş birliğini geliştirme, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silahların arındırılmasına yönelik görüşmelerin devamını sağlama konularını da ele aldığını aktardı.

NÜKLEER GERİLİM BİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyongyang yönetimi, Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore bu ay başında da "ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmaması durumunda Pyongyang'ın, nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.