taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2249
Euro
5.9471
Altın
1222.46
Borsa
94070.97
Gram Altın
205.494

ABD Dışişleri Bakanı, Prens Selman'ı savundu

Suudi Arabistan'a milyarlarca dolarlık silah satan ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 21:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verip vermediği tartışma konusu olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek çıktı.

"DOĞRUDAN BAĞ YOK"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Suudi Prens ile Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bağ yok" açıklamasında bulundu.

"BİLGİLER TOPLANIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, "İstihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir" demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

886
Gebze'de viyadük çöktü

Gebze'de viyadük çöktü

183
Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

206
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

100
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

118
Kulüpler Birliği: Göçek-Özkahya göreve dönmelidir

Kulüpler Birliği: Göçek-Özkahya göreve dönmelidir

342
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir