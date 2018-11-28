ABD Dışişleri Bakanı, Prens Selman'ı savundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verip vermediği tartışma konusu olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek çıktı.
"DOĞRUDAN BAĞ YOK"
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Suudi Prens ile Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bağ yok" açıklamasında bulundu.
"BİLGİLER TOPLANIYOR"
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, "İstihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir" demişti.