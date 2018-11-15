ABD Dışişleri FETO iddiasını yalanladı

Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini öne sürdü.

Bu durumun Cemal Kaşıkçı olayıyla bağlantılı olduğunu savunan gazeteye ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

"KAŞIKÇI VE GÜLEN ARASINDA İLİŞKİ KURULAMAZ"

Açıklamada, "Beyaz Saray Gülen’in iadesine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadı. Kaşıkçı ve Gülen arasında ilişki kurulamaz. Amerika Türkiye’den gelen belgeleri değerlendirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.