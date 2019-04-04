ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morgan Ortagus'un resmen Bakanlık sözcüsü olduğunu ilan etti.

POMPEO HOŞ GELDİN AÇIKLAMASI YAPTI

Pompeo, açıklamasında, "Yeni Bakanlık sözcümüz olarak Morgan Ortagus'a, hoş geldin demekten memnuniyet duyuyorum. ABD dış politikasını, savunma ve bu alandaki iletişimimiz için verdiğimiz mücadeleye kendisi liderlik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün kullandığı "statedeptspox" uzantılı Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.

GEÇEN HAFTA FOX KANALINDAN AYRILDI

İlk Twitter paylaşımında Pompeo'ya teşekkür eden Ortagus, daha önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi muhafazakar ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olarak bilinen Fox News kanalından Bakanlığa geçen isimlerden biri oldu.

Ortagus, ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.

Önceki sözcü Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'ne aday gösterildiği için bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.