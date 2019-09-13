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ABD, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, terör saldırılarının sona ermesi için çağrı yapıldı.

AA | 13.09.2019 - 12:20..
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ABD, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısını kınadıklarını belirterek saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

7 ŞEHİT 10 YARALI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

ABD askerinin YPG'lilere eğitim verdiği görüntüler

ABD, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

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