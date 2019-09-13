ABD, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

İstanbul'da 5 yıl önce 14 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan Fatma Bingöl, "Arnavutköy ilçesinde HDP binası var. Çocuğum oradan gönderildi. Çocuklarımızı dağa çıkarsınlar diye büyütmüyoruz." dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, terör saldırılarının sona ermesi için çağrı yapıldı.

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Kenan Vatansever: Sigara sağlığa zararlı

Çocuklar için oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sigara içerken görüntülenen ve çocuk olmadığı daha sonra anlaşılan 36 yaşındaki taraftar Kenan Vatansever, İngiliz basınının bile dikkatini çekti.