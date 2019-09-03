ABD Donanması ilk defa ASEAN ile tatbikata çıktı

BBC Türkçe'nin haberine göre bugün başlayan tatbikat, Güney Çin Denizi'nde Çin ile ABD arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

ÇİN ORDUSUNA AİT GEMİLER

Çin ordusuna ait gemiler, Vietnam tarafından hak iddia edilen sularda bulunmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta Çin'in "Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası kuralları ihlal ettiğini" söylemişti.

5 GÜNLÜK TATBİKAT

Tayland'dan başlayıp Singapur'da sonlanacak tatbikat, beş gün sürecek. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre tatbikata katılan gemiler, uluslararası sularda Güney Çin Denizi'ne de girmeyi planlıyor. Tatbikatta, gemilere baskın ve arama yapma pratikleri yapılacak.

BOYUTU SINIRLI TUTULDU

Konuyla ilgili Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesine yazan ve Asya Pasifik bölgesindeki denizcilik sorunları, savunma ve stratejik çalışmalar alanlarında araştırma yapan Collin Koh, Çin'in ABD liderliğindeki uluslar tarafından çevrelenmekte olduğu endişesine kapılmaması için tatbikatın boyutunun sınırlı tutulduğunu belirtti.

"PROVOKATİF VE PARA İSRAFI"

Kamboçya'yı ziyareti sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Malezya lideri Mahathir Muhammed ise Çin'in bu tür tatbikatlar tarafından tehdit edildiğini hissetmesinin normal olduğunu söyledi. Muhammed, Malezya ordusunun da katılacağı tatbikat için "provokatif ve para israfı" dedi.

ASEAN, 2018'de de Çin'le ortak donanma tatbikatı yapmıştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR ELEŞTİRİYOR

10 üye ülkesi bulunan ASEAN, Güneydoğu Asya bölgesinde ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel iş birliğini artırmak amacıyla kurulmuştu. Arakanlı Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle tepki çeken ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Myanmar da ASEAN'a üye. Myanmar'ın bu vesileyle bu ortak tatbikata katılacak olması, Arakanlı Müslüman insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor. ABD'nin Myanmar'a uyguladığı yaptırımlar ise ordu yöneticilerine dair bireysel yaptırımlar olduğu için Myanmar donanmasının tatbikata katılımını etkilemiyor.

ASEAN'a üye ülkeler şöyle: Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya.