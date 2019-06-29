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ABD, dünyanın en büyük oyun pazarı olma unvanını Çin’den alacak

ABD, 2015 yılından bu yana Çin’i ilk defa geçerek dünyanın en büyük oyun pazarı haline gelecek.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 12:02..
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Analiz şirketi Newzoo'nun, 2019 Küresel Oyunlar Piyasası Raporu’na göre Amerikan oyun pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak 36,9 milyar dolara yükselecek. Çin’deki oyun pazarı ise toplamda 36,5 milyar dolarda kalarak Amerika’nın arkasında yer alacak.

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ÇİN HÜKÜMETİ OYUN PAZARININ BÜYÜMESİNİ ETKİLEDİ

Çin hükümetinin kan ve şiddet içeren birçok oyunu yasaklaması ve bu konuda sıkı politikalar yürütmesi, ülkedeki oyun pazarının küçülmesindeki en önemli neden olarak görülüyor. Geçtiğimiz aylarda hükümetin PUBG’yi yasaklaması nedeniyle oyunun kan ve ceset içermeyen farklı bir sürümü piyasaya çıkmıştı. Uzmanlar, Çin’deki oyun pazarının son 10 yılda ilk defa gerilediğini belirtti.

Öte yandan konsol oyuncularının artması ve oyun konsollarındaki yüksek satış miktarı, ABD’deki oyun pazarının artmasında oldukça etkili oldu.

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EN YÜKSEK GELİR MOBİLDE

Küresel ölçekte, oyun endüstrisinin yıllık yüzde 9,6 artışla 152,1 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu miktarın yüzde 45'i (68,5 milyar dolar) mobil platformlardan gelirken, ikinci sırada ise 47,9 milyar dolarla oyun konsolları yer alıyor. Bilgisayarlar ise 35,7 milyar dolar gelirle üçüncü sırada

ABD her ne kadar en büyük oyun pazarına sahip olsa da Asya-Pasifik bölgesi oyun sektöründe 72,2 milyar dolar gelir elde ederek diğer bölgeleri geride bıraktı. Tüm bölgelerde oyun sektöründe gelir artışı gözlemlenirken, Latin Amerika gelişmiş altyapı ve eSporlara olan ilgi sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen oyun pazarı oldu.

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Analiz şirketi, oyun pazarının 2022 yılına kadar 196 milyar dolara ulaşacağını belirtirken, akıllı telefon pazarının büyümesiyle oyuncuların bilgisayarları artık tercih etmeyeceğini açıkladı. Mobil oyun gelirlerinin ise üç yıl içinde 95.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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