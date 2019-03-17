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ABD ekonomik anlamda çöküyor iddiası

Batı medyası, ABD'nin yozlaşmış hükümet ve beceriksiz yetkililer ile birlikte ülkeyi giderek daha fazla borç yatağına sürüklediğini belirtti.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 23:16..
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ABD ekonomik anlamda çöküyor iddiası

CounterPunch dergisi,  ordu harcamalarının ABD'yi iflasa sürüklediği, hükümetin ve yetkililerin ise halka yalan söyleyerek askeri ihtiyaçlar için daha fazla finansman talep ettiği kaydedildi. Örnek olarak Open the Government örgütünün yaptığı araştırmanın sonuçları gösteriliyor.

ALAN DIŞI HARCAMA

Araştırma, ABD askerlerinin askeri alanla hiçbir ilgisi olmayan işlere büyük miktarda para harcadığını ortaya koydu. Raporda, askeri yetkililerin 9 bin 241 dolara bir koltuk, 53 bin dolara porselen yemek takımı, 308 bin dolara alkol ve hatta 4.6 milyon dolara da ıstakoz ve yengeç aldığı belirtiliyor.

Ayrıca ABD hükümetinin, vergi gelirlerinden elde ettiğinden çok daha fazla harcadığı, bu yüzden diğer ülkelerden büyük borç almak zorunda kaldığı vurgulandı. Bu paralar sadece devlet kurumlarının finansmanına ve dünya genelinde son bulmayan savaşlara harcanırken eğitim, sağlık, altyapı alanlarının düşüşte olduğu ifade edildi.

ABD ekonomik anlamda çöküyor iddiası

ROMA DA ÖYLE ÇÖKTÜ

Askeri imparatorlukların son kuruşa kadar harcayarak kaçınılmaz olarak yok olduğu hatırlatılan yazıda, "Roma öyle oldu. Şimdi yeniden aynı şey oluyor. Amerikan imparatorluğu çöküyor" dendi.

2001'DEN BU YANA YURT DIŞINDA 4.7 TRİLYON HARCANDI

ABD'nin gün geçtikçe borç bataklığına saplandığını, hatta finansmanla ilgili tüm kararların ülkenin askeri sanayi kompleksi tarafından verildiğini yazan Whitehead, Washington'un 2001'den bu yana yurtdışında 4.7 trilyon dolar harcadığına dikkat çekerek ülke borcunun saat başı 32 milyon dolar arttığını, hükümetin ise Irak'ta birkaç saniye harcadığının, ortalama bir Amerikalının bir yılda kazandığından daha fazla olduğunu kaydetti.

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