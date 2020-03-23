ABD ekonomisi yüzde 30 daralabilir

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'den, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine olası etkilerine ilişkin bir değerlendirme geldi.

Morgan Stanley ekonomistleri, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden dolayı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30.1 oranında rekor bir daralma göstereceğini tahmin ediyor.

ABD EKONOMİSİNDE DARALMA BEKLENTİSİ

Ekonomistler ayrıca, ülkedeki işsizliğin ortalama yüzde 12.8'e çıkabileceğini ve tüketimin yüzde 31 düşeceğini öngörüyor.

Hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet Mart ayında neredeyse durma noktasına geldi. Sosyal mesafe tedbirleri daha fazla alanı içereek şekilde artırıldı ve finansal koşullar daha da daralıyor." ifadelerine yer verildi.