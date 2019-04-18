ABD, Endonezya halkını tebrik etti

ABD yönetimi, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla Endonezya halkını tebrik etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Endonezya'daki seçimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Açıklamada, "17 Nisan'da ilk kez beraber yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerini gerçekleştirmesi dolayısıyla Endonezya halkını tebrik ediyoruz. Kamu, sivil toplum ve medyanın heyecanlı geçen kampanya dönemine ve seçimlere güçlü katılımı, Endonezya demokrasisinin dinamizmini ve gücünü göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD ile Endonezya arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, seçilmiş Endonezya yönetimi ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

WİDODO İKİNCİ KEZ DEVLET BAŞKANI

Endonezya'daki devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildiği bildirilmişti. Anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Yasalar gereği iki dönem başkanlık hakkı tanınan Endonezya’da, mevcut Devlet Başkanı Widodo, resmi seçim sonucuyla birlikte başkan olması halinde son kez bu görevi yapacak. Yüksek seçim kurulunun (KPU) resmi seçim sonuçlarını 22 Mayıs’a kadar açıklaması bekleniyor.