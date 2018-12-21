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ABD Eş-Şebab'ı vurdu: 11 ölü

İki ayrı hava saldırısında 11 terör örgütü üyesi öldürüldü

AA | 21.12.2018 - 00:35..
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ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 11 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 40 kilometre mesafedeki Beled Amin bölgesinde dün Eş-Şebab'a yönelik 2 hava saldırısında 11 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

SİVİL KAYIP YAŞANMADI

Açıklamada, operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığının değerlendirildiği ifade edilirken, örgütün bu bölgeyi, başkente yönelik yapılan saldırıları planlamak ve yürütmek için kullandığı ifade edildi.

Başkent ve çevresinin güvenliğini artırmayı amaçlayan operasyonun Somali hükümeti ile iş birliği halinde yapıldığı aktarıldı.

AFRICOM, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı hafta sonu düzenlediği hava saldırılarında 62 kişinin etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

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