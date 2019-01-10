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ABD eski Savunma Bakanı: Erdoğan Bolton'u aşağıladı

Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine randevu verilmeyen Bolton için, Chuck Hagel "aşağılandı" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 03:44..
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ABD eski Savunma Bakanı Chuck Hagel, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a ABD'nin Suriye politikası konusunda değerlendirmelerde bulundu.Hagel, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, Türkiye'de yaptığı ziyareti talihsizlik olarak değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOLTON'U AŞAĞILADI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye'den YPG/PKK için teminat almadan ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğine yönelik açıklamalarını  değerlendiren Hagel şöyle konuştu:
"Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un Türkiye'de yaptığı toplantılar ABD için aşağılayıcıydı. Erdoğan onu aşağıladı. Onunla konuşmadı bile çünkü Bolton bizim Suriye'den çekilmemiz için Türkiye'nin yapması gerektiği şeylerden bahsetti. 'Biz bunu yapmadan önce bir ülke şunu yapmalı derken' çok dikkatli olmalısınız. Bu, kesinlikle gurur meselesi veya dış politikanın başka boyutları üzerinden yemek istemediğiniz şamarları yedirtir. Bu tehlikeli, kafa karıştırıcıdır. Bu büyük meseleler için müttefiklerle ortak bir yol bulmaları gerekir."

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