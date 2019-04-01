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ABD F-35 teslimatını askıya aldı

Reuters haber ajansı, konuyla ilişkili iki kaynağa dayandırdığı haberinde ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını askıya aldığını duyurdu.

REUTERS | 01.04.2019 - 22:17..
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ABD F-35 teslimatını askıya aldı

ABD Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine F-35'ler konusundaki tehditkar tavrını sürdürüyor. Reuters'ın ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının askıya alınacağı duyuruldu.

Güvenlik kaynaklarının konuya ilişkin verdiği detayda, teslimatın askıya alınması yönündeki sebebin Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi olduğu belirtildi.

SEBEBİ S-400

ABD, Türkiye'nin S-400 alımının F-35'leri tehlikeye atacağını belirtirken, Ankara rusya'dan S-400 alımı konusundaki ısrarını koruyor.

Daha önce yine Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400'ler konusundaki ısrarına karşılık olarak teslimatının durdurulabileceği çok sayıda F-35 ekipmanı bulunduğunu açıklamıştı.

PENTAGON YORUM YAPMADI

Öte yandan Pentagon'un, alınan bu son kararla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığı belirtildi.

Türkiye'ye F-35 teslimatı konusundaki nihai kararın ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınması bekleniyor.

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