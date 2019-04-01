ABD F-35 teslimatını askıya aldı

ABD Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine F-35'ler konusundaki tehditkar tavrını sürdürüyor. Reuters'ın ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının askıya alınacağı duyuruldu.

Güvenlik kaynaklarının konuya ilişkin verdiği detayda, teslimatın askıya alınması yönündeki sebebin Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi olduğu belirtildi.

SEBEBİ S-400

ABD, Türkiye'nin S-400 alımının F-35'leri tehlikeye atacağını belirtirken, Ankara rusya'dan S-400 alımı konusundaki ısrarını koruyor.

Daha önce yine Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400'ler konusundaki ısrarına karşılık olarak teslimatının durdurulabileceği çok sayıda F-35 ekipmanı bulunduğunu açıklamıştı.