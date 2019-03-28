ABD F-35 üretiminde Türkiye'nin alternatifini arıyor

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlierini satın alması ABD tarafından halen hazmedilebilmiş değil.

ABD, Ankara ile yaptığı F-35 anlaşması konusunda Türkiye'yi "teslim etmeyiz" diye tehdit ederken, diğer yandan da uçağın üretiminde önemli rolü bulunan Türkiye'nin projeden çıkartılması ve yerine başka bir kaynak bulunması için çalışmalar devam ediyor.

YENİ KAYNAK ARANIYOR

Reuters haber ajansına isminin açıklanmaması şartı ile konuşan ABD’li kaynaklar NATO üyesi Türkiye’nin trilyon dolarlık F-35 savaş jeti projesinden çıkarılmasının üretim sürecindeki tamamlayıcı rolü dolayısıyla zahmetli olacağını, belirtti.

Ajans geçen hafta da Amerikalı yetkililerin ABD'nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yapılan hazırlıkları askıya alabileceği uyarısında bulunduğunu duyurmuştu.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.