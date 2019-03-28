taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5854
Euro
6.33625
Altın
1293.63
Borsa
93222.95
Gram Altın
233.336

ABD F-35 üretiminde Türkiye'nin alternatifini arıyor

ABD'nin F-35 savaş jeti projesinde Türkiye'ye alternatif aradığı ve parçaların Türk tedarikçiler yerine başka kaynakların araştırdığını belirtti.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlierini satın alması ABD tarafından halen hazmedilebilmiş değil.

ABD, Ankara ile yaptığı F-35 anlaşması konusunda Türkiye'yi "teslim etmeyiz" diye tehdit ederken, diğer yandan da uçağın üretiminde önemli rolü bulunan Türkiye'nin projeden çıkartılması ve yerine başka bir kaynak bulunması için çalışmalar devam ediyor.

ABD F-35 üretiminde Türkiye'nin alternatifini arıyor

YENİ KAYNAK ARANIYOR

Reuters haber ajansına isminin açıklanmaması şartı ile konuşan ABD’li kaynaklar NATO üyesi Türkiye’nin trilyon dolarlık F-35 savaş jeti projesinden çıkarılmasının üretim sürecindeki tamamlayıcı rolü dolayısıyla zahmetli olacağını, belirtti.

Ajans geçen hafta da Amerikalı yetkililerin ABD'nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yapılan hazırlıkları askıya alabileceği uyarısında bulunduğunu duyurmuştu.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

243
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

111
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

198
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

72
Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

314
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

262
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir