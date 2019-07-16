ABD, gelecek yıl zırhlı robot araçlarını deneyecek

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle günümüzde robotlar, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Gelecekte robot teknolojisinin en çok kullanıcılağı birimler ise ülke orduları olacak.

ABD ordusu, gelecek yıl yeni bir zırhlı robotik savaş aracı (RCV) testlerine başlayacağını açıkladı. Robotik araçlar şu anda savaş alanında gerçek manada kullanılmasa bile çeşitli teknolojilerin savaş platformlarına yakın gelecekte nasıl eklenebileceği ve askerlerin bu tip araçları nasıl kullanılabileceklerinin test edileceği belirtildi.

M113 zırhlı personel taşıyıcısı üzerine inşa edilen robotik savaş araçları (RCV), Mission Enabler Technologies-Demonstrators (MET-Ds) adı verilen araç, askerler tarafından kontrol edilecek.

MET-D araçlarında, kameralar ve askerlerin dokunmatik panelleri kullanarak uzaktan kontrol edilebildiği kuleler yer alacak.

2020'DE TEST EDİLECEK

Denemelerin ilk aşamasının, gelecek yıl mart ayında Kolorado’daki Fort Carson'da başlayacağı belirtildi.

SAVAŞTA DEĞİL SİMÜLASYON YAPMAK İÇİN KULLANILACAK

ABD ordusunun, zırhlandırılmış robotik araçları geliştirmek için birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları biliniyor. Ancak bu araçların, savaş alanında kullanılabilecek durumda robotik araçlar olmadığı, bunun yerine söz konusu araçların simülasyonun yapılabilmesi için tasarlanmış araçlar olduğu vurgulandı.

Gelecek yıl yapılacak denemelerin de araçların kapasitelerini ölçmek ve gelecekte askeri doğrudan düşmanla karşı karşıya getirmek yerine, robotik araçların nasıl düşmana en iyi şekilde saldırı yapabileceğini test etmek için yapılacağı belirtildi.