ABD, Güney Kore'yle askeri eğitimleri azaltacak

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, ABD-Güney Kore arasındaki askeri iş birliğini de etkiledi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını salgından dolayı azaltacağını duyurdu.
ABD VE GÜNEY KORE'DEN ORTAK EĞİTİMLERİ AZALTMA KARARI
Bakan Esper, Güney Koreli mevkidaşı Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Esper, "(ABD Kore Kuvvetleri Komutanı) Orgeneral Robert Abrams ile (Güney Kore Genelkurmay Başkanı) Park Han-ki koronavirüs konusundaki kaygılardan dolayı komutanlıktaki ortak eğitimleri azaltmaya bakıyorlar." ifadesini kullandı.
Esper, birliklerin hareketleri ve askerlerin üslerden giriş çıkışlarının da kontrol altında tutulduğunu belirtti.
GÜNEY KORELİ 13 ASKERDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Toplantıda Koreli bakan Jeong ise Güney Kore ordusunda 13 askerde yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, birlikler içindeki hareket ve intikalleri son derece sınırladıklarını söyledi.
Jeong, müşterek eğitimlerin azaltılması ve birlik hareketlerinin sınırlandırılmasının ülkenin savunmasında bir zaafa yol açmasını beklemediklerini de kaydetti.