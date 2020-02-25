ABD, Güney Kore'yle askeri eğitimleri azaltacak

ABD, koronavirüs ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edecek.

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Ali Koç'u çıldırtan sözler

Bazı taraftarların, "Daha ne kadar rezil edeceksin bizi. Bıktık sürekli borçlardan bahsetmenden" demesi ve devamında küfürler etmesi, Ali Koç'un protokol tribününden aşağı atlamasına neden oldu.