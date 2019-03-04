ABD güvenlik kuruluşları Tesla kazalarını araştıracak

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, geçtiğimiz cuma günü, Amerika'da gerçekleşen Tesla kazasını soruşturma kararı aldı. İki kurum, Tesla'nın otomatik pilot sisteminin neden olduğu iddia edilen birçok kazayı da daha yakından inceleyecek.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, eğer Tesla'nın otomatik pilot sisteminde veya başka bir yerinde hata meydana geldiğine karar verirse, güvenlik önemlerini artırmak için otomobillerin toplanması talebinde bulunabilir.





ABD Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazadan sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin kaza soruşturma biriminin, söz konusu kaza için görevlendirildiğini ve kazanın gerçekleştiği yere 3 kişilik bir ekip gönderildiğini açıkladı.

TESLA SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz cuma günü ABD'de meydana gelen kazada, Tesla Model 3, bir traktör römorkuna çarptı ve çarpmanın etkisiyle otomobilin çatısı römorkun altından geçerek kesildi. Araç sürücüsü ise olay yerinde can verdi.