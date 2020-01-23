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ABD, hamilelere vize vermemeyi düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, başka ülke vatandaşlarının çocuklarını ABD'de doğurup vatandaşlık almalarını, hamilelere vize vermeyerek engellemeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 11:05..
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ABD, hamilelere vize vermemeyi düşünüyor

Son yıllarda Türkiye'de özellikle Beyaz Türklerin de tercih ettiği bir yöntem; ABD'de doğum yapmak.

Doğumdan birkaç ay önce ABD'ye giderek çocuğunu orada doğuranlar, çocuğuna Amerika vatandaşı olma imkanı sağlıyor.

Seçildiği günden bu yana ABD'deki doğum turizmine karşı çıktığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, harekete geçiyor.

HAMİLELERE VİZE YOK

Trump yönetimi; yapılacak değişiklikle, kısa süreli iş ve turistik olarak ABD'ye giden ve ABD'de doğum yapacağından şüphe edilen hamile kadınlara, vize verilmemesini düşünüyor.

"DÜNYADA BUNU YAPAN TEK BİZİZ"

Trump, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada; "İnsanlar buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla ABD vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve bunu kaldıracağım." diye konuşmuştu.

ANAYASADA YAZIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan çocuklara Amerika vatandaşlığı veren ABD Anayasası'nın ilgili 14. maddesi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş veya Amerika Birleşik Devletleri uyruğuna geçmiş ve Amerika Birleşik Devletleri hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletler'in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır." ifadeleri yer alıyor.

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