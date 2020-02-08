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ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor

ABD güçleri, Haseke'de 2 bölgede yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlattı.

AA | 08.02.2020 - 18:53..
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ABD

Suriye'deki zengin petrol sahaları, iç savaşın en önemli aktörlerinden ABD ile Rusya'nın çekişmesine sahne oluyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 5 kez keserek dönmelerine sebep olmuştu.

İKİ YENİ ÜS

AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Rusların petrol sahasına son günlerdeki ulaşma girişimlerine eş zamanlı olarak, Haseke'nin 40 kilometre kuzeydoğusunda, Rümeylan sahasına giden yolun üzerindeki Tel Berrak beldesinde üs kurma çalışmaları başlattı.

ABD ordusu, bu amaçla son bir haftada, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden iş makinası ve inşaat malzemesini Tel Berrak'a gönderdi.

BÖLGEDE KEŞİF UÇUŞLARI

Belde merkezinin ortasındaki kuleye bayraklarını çeken ABD güçleri, üssün kurulacağı bölgede de helikopterlerle keşif uçuşları yaptı.

Üs kurmakla görevli iş makineleri ise beldenin kuzeyinde pazartesi gününden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilindeki sahalarda da bulunan ABD ordusu, dün Haseke kent merkezindeki Güvayran Mahallesi'nde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bir binayı askeri noktaya dönüştürmeye başladı.

Kaynaklar, ABD'nin yeni askeri noktayı, Deyrizor'daki petrol sahaları çalışmaları için kullanılan hizmet binalarının merkezi haline dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.

PETROL NEREDEYSE AMERİKALILAR ORADA

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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