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ABD havalimanları biyometrik yüz tanıma sistemi

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yüksek güvenlikli çözümler kapsamında, ülkedeki havalimanlarında 2021 yılına kadar yüz tanıma sistemi kullanılması için harekete geçti.

DHA | 12.03.2019 - 21:53..
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Yüz tanıma sistemi, yurt dışına seyahat eden Amerikan vatandaşları dahil tüm uluslararası yolcular için geçerli olacak.

Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle bu yıl uygulamaya başlanacak sistem, ABD’deki en büyük 20 havalimanına 2021 yılına kadar yüz tanıma sistemi getirilmesini amaçlıyor

16 BİNDEN FAZLA UÇUŞUN OLDUĞU YERLERE KURULACAK

Buzzfeednews’in haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yüz tanıma sistemlerinin ülkedeki en büyük havalimanlarına kurulması için çalışmaya başladı. Habere göre, Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Müdürlüğü biyometrik giriş çıkış sistemini, haftada 16 binden fazla uçuşun gerçekleştiği havalimanlarına kurmaya başlayacak.

Biyometrik yüz tanıma sistemi, halen aralarında Atlanta, New York, Boston, San Jose, Chicago ve Houston’daki iki havalimanında kullanılıyor.

Diğer yandan yüz tanıma teknolojileri ile ilgili açıklama uzmanlar, yapay zeka ve biyometrik kameraların, hükümetlerin insanları tanıma ve takip etmelerine kolaylıkla izin verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

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