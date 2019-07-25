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ABD Hazine Bakanı: Libra'ya olan endişeler giderilmeli

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

DHA | 25.07.2019 - 09:23..
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Geçtiğimiz haftalarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, birçok eleştirilerin de odağı haline geldi. ABD hükümeti tarafından ciddi eleştirilen alan Facebook'un bu hamlesi, Başkan Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

Libra ile ilgili açıklamalara bir yenisi daha eklendi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

facebook

"LIBRA YAPTIRIMLARIMIZDAN GEÇMELİ"

Mnuchin, “Libra’ya ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi, Facebook’un bu projeyi piyasaya sürmesi için yaptırımlarımızdan geçecek bir gelişmeye ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Mnuchin, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada da yasa yapıcıların, özellikle Facebook’un kişisel gizlilik yönetimi kapsamında söz konusu dijital para birimine yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulamış ve yasa yapıcıları projesini “doğru” bir şekilde, “yüksek standartlara” uyarak uygulayabileceğine ikna etmesi durumunda Facebook’un, kendi ödeme sistemini kurabileceğini söylemişti.

LİBRA

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan LibraCalibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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