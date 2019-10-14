ABD Hazine Bakanı: Türkiye'ye yaptırımlar hazır

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyon kapsamında teröristlerin inleri, mezarları oluyor.

ABD’de bugün resmi tatil, ama Beyaz Saray’da Türkiye toplantısı var.

YAPTIRIM KARARLARI HAZIR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatıyla ilgili gazetecilere yeni açıklamalarda bulunan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ulusal güvenlik ekibinin toplantılarının ardından Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili bir karar verebileceğine işaret etti.

TRUMP İZİN VERİRSE UYGULAMAYA GEÇECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik ekibinin dün toplandığını ve bugün de toplantı yapacağını duyuran ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bunun ardından Trump'ın bilgilendirileceğini belirtti.

Ankara'nın attığı adımları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayan Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve eğer Trump bu yönde karar verirse uygulayacaklarını söyledi.