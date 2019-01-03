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ABD heyeti Ankara Adliyesinden ayrıldı

FBI yetkililerinin de aralarında bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.

İHA | 03.01.2019 - 22:19..
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FBI, ABD’deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış, oradaki soruşturmalar kapsamında da Türkiye’den adli yardım talep etmişti. FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD’li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN İFADESİ ALINDI

Bu kapsamda da heyetin ilk teması Ankara Adliyesine gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı.

İfadesi alınan şüpheliler arasında FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz’ın da olduğu öğrenildi. ABD’li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salondan hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi.
ABD’li heyet buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Sabah saatlerinde başlayan toplantı yaklaşık 11 saat sürdü.

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