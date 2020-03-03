ABD heyeti Hatay'da incelemelerde bulundu

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu.

Jeffery ve Craft, Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında yaptıkları incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"REJİM ARTIK VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları olduğunu söyleyen Kelly Craft, "Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim. Sınırların açık tutulması gerekiyor.

"DİYALOĞA BAŞLANMASI GEREKİYOR"

Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSU İNSANLIK FELAKETİNİ ÖNLEMEK İÇİN SAVAŞIYOR"

James Jeffrey ise açıklamalarında, "Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO’dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.