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ABD, Hindistan'da nükleer enerji santralleri inşa edecek

ABD'nin Hindistan'da 6 nükleer enerji santrali kuracağı duyuruldu. İki ülke, 11 yıl önce nükleer işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 15:44..
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ABD, Hindistan'da nükleer enerji santralleri inşa edecek

Washington'da düzenlenen Hindistan-ABD Stratejik Güvenlik Diyaloğu toplantısının ardından yayınlanan ortak açıklamada, iki ülke yetkililerinin küresel güvenlik ve sivil nükleer enerji konusunda iş birliğini artırma yönünde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, ABD'nin Hindistan'da 6 nükleer enerji santrali kuracağı belirtildi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Hindistan ile ABD arasındaki anlaşma gereğince Washington yönetimi, Hindistan topraklarında nükleer santral inşa etme hakkına sahip.

ABD, Hindistan'da nükleer enerji santralleri inşa edecek

Hindistan ve ABD arasında nükleer enerji konusundaki iş birliği, 2008'in Ekim ayında imzaladıkları anlaşmaya dayanıyor. Bu anlaşma ile ABD, Hindistan'ın muhtelif yerlerinde 6 adet nükleer santral inşa edip işletecek.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN NÜKLEER ENERJİ TEPKİSİ

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye nükleer santral inşaatlarının durdurulması yönünde çağrıda bulunmuş, hatta dün müzakerelerin askıya alınması konusunda da bu görüş yenilenmişti.

Avrupa'nın Türkiye karşısındaki bu tavrı ABD'ye nasıl yansıtılacak, bu durum merak konusu.

ABD, Hindistan'da nükleer enerji santralleri inşa edecek



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