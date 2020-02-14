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ABD, Huawei'ye 45 günlük ek süre verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.

AA | 14.02.2020 - 13:32..
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından oldukça etkilenen Huawei, ABD'nin casusluk iddiaları nedeniyle sık sık yaptırımlara maruz kaldı. Çinli şirket, bazı ülkelerde 5G teknolojisi için yasaklanırken, bazı ülkeler ise Huawei'ye izin verdi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün daja uzatılmıştı.

HUAWEİ

ABD'DEN HUAWEI'YE 45 GÜNLÜK EK SÜRE

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün daha ek süre verdiğini açıkladı.

Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketler, ABD'li şirketlerle 45 gün daha iş yapabilecek.

Bazı ABD'li senatörler Pekin yönetimi ile yakın ticari ilişkilerin kurulmasını desteklerken, bazı yetkililer ise Çin ve Huawei'yi Amerikan milli güvenliğine karşı büyük bir tehdit olarak görüyorlar.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte ABD ile Huawei arasındaki gerilim daha da artabilir.

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ABD, Huawei'ye 45 günlük ek süre verdi

ABD, Huawei'ye 45 günlük ek süre verdi

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