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ABD, Huawei’ye verdiği ek süreyi 15 Mayıs’a kadar uzattı

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisansı 15 Mayıs’a kadar uzatarak Çinli şirkete izin verdi.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 09:00..
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından oldukça etkilenen Huawei, ABD'nin casusluk iddiaları nedeniyle sık sık yaptırımlara maruz kaldı. Çinli şirket, bazı ülkelerde 5G teknolojisi için yasaklanırken, bazı ülkeler ise Huawei'ye izin verdi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019'da 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün daha uzatılmıştı.

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ABD, HUAWEI LİSANSINI YİNE UZATTI

ABD Ticaret Bakanlığı; geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için şirkete 45 gün daha ek süre verdiğini  açıklamıştı.

Bu sürenin bitmesinin ardından yeni bir karar daha alan ABD, Çinli şirkete verdiği lisans süresini 15 Mayıs’a kadar uzattı.

Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketler, ABD'li şirketlerle 15 Mayıs’a kadar iş yapabilecek.

HUAWEİ

Bazı ABD'li senatörler Pekin yönetimi ile yakın ticari ilişkilerin kurulmasını desteklerken, bazı yetkililer ise Çin ve Huawei'yi Amerikan milli güvenliğine karşı büyük bir tehdit olarak görüyorlar.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte ABD ile Huawei arasındaki gerilim daha da artabilir.

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ABD, Huawei’ye verdiği ek süreyi 15 Mayıs’a kadar uzattı

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